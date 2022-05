Auf einer Bundesstraße in der Pfalz sind vier Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 86-jährige Unfallverursacher übersah beim Linksabbiegen am Mittwoch einen Wagen mit Vorfahrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß auf der B48 bei Münchweiler (Kreis Südwestpfalz) wurden im Fahrzeug des Verursachers zwei Erwachsene und in dem anderen Wagen ein Erwachsener sowie ein vier Jahre altes Kind schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand den Angaben zufolge Totalschaden, die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 60 000 Euro.

Münchweiler (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei