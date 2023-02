Kastellaun (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Bundesstraße 327 bei Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Eines der beteiligten Autos habe nach ersten Erkenntnissen am Samstag die Vorfahrt des anderen Fahrzeugs missachtet, ehe es zur Kollision kam, teilte ein Sprecher der Polizei in Simmern am Samstag mit. Die vier Schwerverletzten kamen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei aber nicht.

