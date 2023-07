Im Saarland sind im ersten Halbjahr vier neue Windräder mit einer Leistung von insgesamt 14 Megawatt errichtet worden. Damit liegt das Bundesland im bundesweiten Vergleich auf Platz 11, wie aus Zahlen der Branchenverbände hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurden. In fünf Bundesländern, darunter die drei Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen, sind in den ersten sechs Monaten keine neuen Windkraftanlagen gebaut worden.

Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) - Auch bundesweit kommt der Ausbau von Windrädern an Land voran. Im ersten Halbjahr 2023 wurden 331 Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 1,56 Gigawatt errichtet. Es sei aber mehr Tempo notwendig, damit die Ziele bis 2030 erreicht werden können, so der Bundesverband Windenergie und VDMA Power Systems. Deutlicher Spitzenreiter beim Zubau ist Schleswig-Holstein.

Die Bundesregierung will, dass 2030 erneuerbare Energieträger 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs abdecken. Dazu sollen dann Windräder etwa 115 Gigawatt an installierter Leistung beitragen. Dafür ist dem Konzept zufolge ein Zubau von 10 Gigawatt pro Jahr notwendig.

Bundesregierung zur Windenergie an Land