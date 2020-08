Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland hat sich am Dienstag im Vergleich zum Vortag um 4 auf 2860 Fälle erhöht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion blieb unverändert bei 174, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand: 18.00 Uhr). Sieben Infizierte würden derzeit in Krankenhäusern behandelt - darunter ein Mensch intensivmedizinisch. Die offizielle Zahl der Genesenen betrug am Dienstag 2635.