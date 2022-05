Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert mit rund vier Millionen Euro ein neues Graduiertenkolleg am Institut für Physik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Die Fördersumme sei zunächst für die kommenden fünf Jahre zugesagt, teilte die Universität am Montag mit. Mehr als 20 Doktorandinnen und Doktoranden können mit der Förderung am Institut für Physik promovieren.

Mainz (dpa/lrs) - Unter dem Titel „Teilchendetektoren für zukünftige Experimente - Vom Konzept bis zum Betrieb“ betreibt der wissenschaftliche Nachwuchs teilchenphysikalische Grundlagenforschung. Dafür bauen und entwerfen die Forscher dafür notwendige Teilchendetektoren. Ziel dabei sei es, „neue Physik zu entdecken, die über das aktuell gültige Standardmodell der Teilchenphysik hinausgeht“, hieß es.

