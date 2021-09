Pluwig (dpa/lrs) - Vier Menschen sind beim Zusammenprall zweier Autos nahe Pluwig (Kreis Trier-Saarburg) verletzt worden. Ein 21-Jähriger war am Samstagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrerin des entgegenkommenden Autos sowie ihre zwei Kinder leicht verletzt - alle Drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer des 21 Jahre alten Mannes erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß.