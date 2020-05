St. Ingbert (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Auto im saarländischen St. Ingbert sind vier Menschen verletzt worden. Alle Personen konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Der Patient aus dem Rettungswagen sei nach dem Unfall am Dienstagabend in einen anderen Rettungswagen verladen worden. Hergang und Unfallursache waren zunächst unklar.