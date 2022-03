Pirmasens (dpa/lrs) - In der Nacht zum Samstag sollen vier unbekannte Männer einen 34-Jährigen vor einer Gaststätte im rheinland-pfälzischen Pirmasens verprügelt haben. Das Opfer erlitt blutende Verletzungen im Gesicht, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die Täter im Alter zwischen 18 und 30 Jahren flüchteten den Angaben nach zu Fuß. Die Hintergründe der Tat waren noch unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren alle Beteiligten alkoholisiert. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Pirmasens zu melden.