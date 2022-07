Mehrere Männer haben in einer Regionalbahn und im Bahnhof Ingelheim randaliert. Während einer Fahrkartenkontrolle am späten Donnerstagabend habe das Quartett zunächst eine Zugbegleiterin beleidigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als einer der Männer zu randalieren begann, weil sie einen der Fahrscheine einzog, schloss sich die Mitarbeiterin demnach im Führerstand eines Triebwagens ein. Der Mann sei ihr gefolgt und habe gegen die geschlossene Tür geschlagen.

Ingelheim (dpa/lrs) - Am Bahnhof Ingelheim legte sich einer der Männer ins Gleisbett vor den anfahrenden Zug, woraufhin dieser wieder stoppte. Der Mann habe dem Personal gedroht und einen Gegenstand gegen die Zugscheibe geworfen. Danach gelangte er mit zwei weiteren Mitgliedern der Gruppe über die Gleise zu einem Bahnsteig, von wo aus einer der mutmaßlichen Täter eine Flasche in Richtung des Zuges warf. Gegen die unbekannten Männer wurden unter anderem Strafanzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen Beleidigung erstattet.

Pressemitteilung Bundespolizei