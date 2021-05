Edenkoben (dpa/lrs) - Auf der Autobahn 65 sind am Samstag vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Zwei Personen wurden schwer, acht weitere leicht verletzt, wie die Polizei berichtete. Die Autobahn musste für rund eine Stunde voll und danach halbseitig gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich am Mittag bei Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Ein Autofahrer habe aus noch ungeklärter Ursache eine Notbremsung eingeleitet, berichteten die Beamten. Ein hinter ihm fahrender Transporter fuhr auf ihn auf. Zwei weitere Autos versuchten ausweichen oder abzubremsen, stießen dabei aber gegeneinander. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 50 000 Euro. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

