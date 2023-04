Mainz (dpa/lrs) - Viele Wolken, immer wieder Regen und teilweise Gewitter: Der Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird ungemütlich. Der Montag startet stark bewölkt mit örtlichen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei starkem Wind liegen die Höchstwerte bei 12 bis 16 Grad, im höheren Bergland bei etwa 10 Grad. Die Nacht auf Dienstag soll bei Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad regnerisch bleiben. Am Dienstag ist ebenfalls kein freundliches Wetter in Aussicht und der Frühling bleibt fern. Es wird regnerisch und bewölkt bei maximal 12 Grad, in Hochlagen um die 9 Grad. In der Nacht zum Mittwoch warnt der DWD bei Temperaturen zwischen 2 und -1 Grad vor Glätte und Frost. Der Mittwoch bleibt zwar überwiegend regenfrei, dennoch ist von der Sonne noch nichts zu sehen. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad.