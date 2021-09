Offenbach (dpa/lrs) - Viele Wolken, aber kaum Regen: So sind die Wetteraussichten für das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nach etwas Nebel am Morgen wechseln sich am Freitag Sonne und Wolken ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in Offenbach mitteilte. Bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad bleibt es niederschlagsfrei.

Offenbach (dpa/lrs) - Viele Wolken, aber kaum Regen: So sind die Wetteraussichten für das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nach etwas Nebel am Morgen wechseln sich am Freitag Sonne und Wolken ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in Offenbach mitteilte. Bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad bleibt es niederschlagsfrei.

Dichtere Wolken erwarten die DWD-Meteorologen für Samstag. Die Temperaturen erreichen 18 bis 23 Grad. Auch am Sonntag bestimmt teils starke Bewölkung das Wetter. Zeitweise kann es laut DWD-Prognose leichte Regenschauer geben. Die Temperaturen sinken leicht und erreichen maximal 17 bis 21 Grad.