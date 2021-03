Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat sich im März mehr als verdoppelt. In den Kliniken wird bis Ende April ein neuer Höhepunkt erwartet. Die Covid-19-Patienten der dritten Pandemie-Welle sind zudem deutlich jünger.

Mainz (dpa/lrs) - Mit fast 1200 Covid-19-Patienten sind am Zweiten Weihnachtsfeiertag in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern so viele Menschen wegen Corona behandelt worden wie noch nie - spätestens Ende April werden es voraussichtlich wieder so viele sein. Damit rechnen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), der Studienleiter des Covid-19-Registers in Rheinland-Pfalz, Anselm Gitt, und der Vorstandsvorsitzende der Unimedizin Mainz, Norbert Pfeiffer. Zwar seien die Krankenhäuser dafür gut gerüstet, berichteten die drei am Mittwoch in Mainz. Wichtige Herz-Lungen-Maschinen (ECMO) könnten nach Einschätzung der beiden Mediziner aber knapp werden.

Die Zahl der Intensivbetten sei um rund 500 auf mehr als 1600 aufgestockt worden und das Personal größtenteils zweimal geimpft, sagte die Ministerin. Zudem könnten innerhalb von sieben Tagen 433 Betten plus Personal in den Notbetrieb gehen und es gebe auch darüber hinaus noch Beatmungsgeräte. Die Krankenhäuser aller Versorgungsstufen trügen zur Versorgung der Covid-19-Patienten bei, dafür seien eigene Netzwerke geknüpft worden. Expertise werde ausgetauscht und lokale Überforderungen mit anderen Bereichen ausgeglichen, lobte Pfeiffer.

Bätzing-Lichtenthäler appellierte an die Bürger, sich trotz aller Pandemiemüdigkeit auch über Ostern an Kontaktbeschränkungen und die Hygieneregeln zu halten. „Es hat jeder selbst in der Hand, das exponentielle Wachstum abzuflachen.“ Pfeiffer ergänzte: „Die Pandemie wird in der Bevölkerung besiegt durch die Einhaltung der Maßnahmen und das Impfens.“

In der ersten und zweiten Welle seien 80 Prozent der Patienten älter als 50 Jahre gewesen, der Schnitt habe bei 65 Jahren gelegen, berichtete Gitt. Das Durchschnittsalter sei in der dritten Welle nun um fast 20 Jahre auf rund 50 Jahre gesunken. Schwere Verläufe bei jungen Patienten bedeuteten in der Regel auch längere Liegezeiten im Krankenhaus.

Pfeiffer sieht auch eine Zunahme der Schwere der Erkrankungen. In der Unimedizin seien vergangene Woche zwar weniger als zehn Covid-19-Patienten behandelt worden, aber alle auf der Intensivstation. Und zwei seien jünger als 30 Jahre alt gewesen.

Fast jeder Fünfte am Coronavirus erkrankte Patient, der im Krankenhaus behandelt wurde, sei gestorben, sagte Gitt. Auf der Intensivstation sogar gut jeder Dritte, von den beatmeten Patienten mehr als die Hälfte. Jeder fünfte Patient benötige eine intensivmedizinische Therapie. „Das ist weiterhin eine sehr ernstzunehmende Krankheit.“

