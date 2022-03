Trotz weiterhin hoher Infektionszahlen werden im Saarland viele Corona-Beschränkungen vom 3. April an wegfallen. Das teilte das Sozialministerium in Saarbrücken am Dienstag mit. Die Corona-Verordnung werde dem Infektionsschutzgesetz angepasst, hieß es. Damit gelte die Maskenpflicht ab dann nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Menschen, etwa Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Die Verordnung gelte vorerst bis zum 16. April 2022, hieß es. Strengere Regeln sind nach dem 2. April nur erlaubt, wenn der jeweilige Landtag das Land oder Teile angesichts der Lage zu einem sogenannten Hotspot erklärt.

