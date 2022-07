Die Polizei im Saarland warnt vor Betrugsanrufen von falschen Amtsträgern. In den letzten Tagen registrierten die Beamten vermehrt solche Telefonate zum Nachteil von vor allem älteren Menschen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Neben dem Enkeltrick gäben sich die Betrüger unter anderem als Polizeibeamte aus. Sie drängten die Angerufenen dazu, hohe Kautionen zu bezahlen, da ein Angehöriger zum Beispiel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Übergabe des Geldes oder anderer Wertgegenstände finde meist in der Nähe von Behörden statt, um Zweifel bei den Opfern zu zerstreuen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Polizei zufolge konnten die Täter mit ähnlichen Anrufen in der jüngeren Vergangenheit in Sulzbach, Homburg, Schwalbach und St. Wendel Geld, Schmuck und andere Gegenstände im Wert von über 160.000 Euro erbeuten. Die Beamten raten dringend dazu, solche Anrufe zu ignorieren und sich nicht unter Druck setzen zu lassen.