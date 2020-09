Offenbach (dpa) - Viel Sonne und spätsommerliche Temperaturen: Ein Hoch über den Azoren sorgt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für trockenes und warmes Wetter. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Dienstag steigen die Höchsttemperaturen nochmal über die 25-Grad-Marke. In den Nächten kann es allerdings spürbar kühler werden.

Bei Höchstwerten von 23 Grad im Norden und 26 Grad in der Vorderpfalz bleibt es laut DWD trocken. In der Nacht sinken die Tiefstwerte auf 14 bis zehn Grad, in höheren Lagen auf zehn bis acht Grad.

Tagsüber soll es am Mittwoch laut DWD bei Höchstwerten von 27 Grad in der Pfalz wieder warm werden. Im Norden steigen die Temperaturen bei teils vielen Wolken auf maximal 23 Grad. Regen fällt nur selten. Für Donnerstag sagte der DWD zwar mehr Wolken voraus, bei Höchstwerten von 20 bis 25 Grad seien aber auch längere sonnige Abschnitte möglich.