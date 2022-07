Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland sonnig und mit sommerlichen Temperaturen. Es ist meist heiter, jedoch vor allem von der Eifel bis zum Westerwald auch zeitweise wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Meteorologen rechnen mit Höchsttemperaturen von 24 bis 28 Grad, in der Hocheifel wird es bis zu 21 Grad warm. In der Nacht zum Dienstag kühlt es auf 14 bis 10 Grad ab, in Tallagen des Berglands vereinzelt bis 6 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Deutscher Wetterdienst