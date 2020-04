Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Wetter wird am Mittwoch im Saarland und in Rheinland-Pfalz sonnig und windig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen die Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Vor allem im Osten kann es windig werden, die Sonne scheint den ganzen Tag.

Auch in der Nacht zu Donnerstag bleibt es am Himmel laut Vorhersage wolkenlos. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 3 Grad, in der Eifel kann es zu Frost in Bodennähe kommen. Das sonnige Wetter setzt sich laut DWD auch am Donnerstag fort. Die Temperaturen klettern auf 21 bis 26 Grad.