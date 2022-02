In Rheinland-Pfalz und dem Saarland startet die Woche mit Sonnenschein. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes aus Offenbach ist es am Montag zunächst noch frostig mit vereinzelter Reifglätte, im weiteren Tagesverlauf jedoch sonnig und niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen von neun bis elf Grad. Die Nacht zum Dienstag bleibt klar und ohne Regen, die Temperaturen fallen auf minus eins bis minus fünf Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Dienstag wird das zunächst heitere Wetter im Tagesverlauf von Wolken abgelöst. In Teilen der Pfalz kann es aber bis zum Abend sonnig bleiben. Die Tageshöchstwerte liegen den Angaben zufolge zwischen fünf und zehn Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bei Temperaturen von null bis minus fünf Grad bewölkt und niederschlagsfrei.

Mitteilung