Offenbach (dpa/lrs) - Die Rheinland-Pfälzer und Saarländer erwartet ein überwiegend sonniger und freundlicher Frühlingsbeginn am Sonntag. Es bedecken aber auch ein paar Wolken den Himmel, insbesondere im Westen ist es stärker bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Zwischen dem Saarland und der Eifel kann es demnach auch leicht regnen. Die Temperaturen erstrecken sich am Sonntag von acht Grad in der Hocheifel bis 15 Grad in der Vorderpfalz. Ein leichter bis mäßiger Wind aus südöstlichen Richtungen schwäche zum Abend wieder ab. In der Nacht sinken die Temperaturen auf fünf bis zwei Grad, im Bergland um null Grad.

Die neue Woche startet am Montag im Nordwesten anfangs noch wolkig, der Tag verläuft aber sonst heiter bis sonnig, so der DWD. Dazu bleibt es niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen klettern auf 16 bis 19 Grad, in höheren Lagen liegen sie zwischen 14 und 16 Grad. In der Nacht kühlt es allerdings wieder deutlich ab, so der DWD. Es sei mit verbreitetem Frost zu rechnen.

Deutscher Wetterdienst