Offenbach (dpa/lrs) - Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sommerlich. Nach einigen Regenwolken am Montagmorgen setze sich im Lauf des Tages die Sonne durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bis mindestens Mitte der Woche bleibt es laut DWD-Prognose trocken und überwiegend sonnig.

Dazu steigen die Temperaturen jeden Tag ein wenig an: Am Montag werden Höchstwerte von 25 bis 28 Grad erreicht, im Bergland sind bis zu 23 Grad möglich. Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 30 Grad, am Mittwoch werden bis zu 32 Grad erreicht, wie es weiter hieß.