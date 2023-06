Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf Sonne und Höchstwerte bis zu 27 Grad am Wochenende freuen. Bereits am Donnerstag soll es viel Sonnenschein geben, die Temperaturen steigen auf bis zu 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Freitag startet in der Nordhälfte stark bewölkt, im Tagesverlauf wird es dann aber zunehmend heiter und sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad mit den höchsten Werten in der Vorderpfalz, in Hochlagen soll es maximal 18 Grad warm werden. Am Samstag und Sonntag wird es nach Angaben des DWD bis zu 27 Grad warm. An beiden Tagen soll es trotz leichter Quellwolken viel Sonnenschein geben.

