Offenbach (dpa/lrs) - Einen weiteren sonnigen Tag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Rheinland-Pfalz und das Saarland vorher. Es bleibt kalt, die Höchstwerte steigen an diesem Mittwoch nicht über drei bis sechs Grad, wie der DWD in Offenbach mitteilte. In den Hochlagen sind es sogar nur ein bis drei Grad. In der Nacht auf Donnerstag muss bei Minustemperaturen vereinzelt mit Glätte gerechnet werden. Auch der Donnerstag wird anfangs noch sonnig, bevor nach und nach Wolken aufziehen, die der Vorhersage zufolge am Freitag und Samstag das Wetter bestimmen.

