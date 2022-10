Der Oktober ist in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den langjährigen Mittelwerten mild und sonnig, aber auch regnerisch ausgefallen. Es seien pro Quadratmeter fast 70 Liter Regen gefallen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag mit. Das seien 6 Liter mehr als in der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Mit einer Durchschnittstemperatur von 12,8 Grad war es zudem um 3,6 Grad wärmer. Die Sonne schien an gut 130 Stunden und damit um rund ein Viertel häufiger als in der Vergleichsperiode.

Offenbach (dpa/lrs) - Mit der Regenmenge zählte Rheinland-Pfalz im deutschlandweiten Vergleich zu den Bundesländern mit dem meisten Niederschlag. Zudem lagen die Temperaturen um 0,3 Grad über dem deutschen Durchschnittswert.

Deutscher Wetterdienst