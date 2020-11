Die FDP sieht sich von dem Urteil des Verfassungsgerichts bestätigt und erklärt das «Kapitel Lerch» für beendet. Und auch die Abgeordnete zieht aus dem Richtspruch ihre Konsequenzen.

Koblenz (dpa/lrs) - Der Verfassungsgerichtshof in Koblenz hat den Ausschluss der Bildungspolitikerin Helga Lerch aus der rheinland-pfälzischen FDP-Landtagsfraktion für rechtens erklärt. Der Ausschluss sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, erklärte der VGH in seinem am Mittwoch bekannt gewordenen Urteil. Die FDP-Fraktion habe den Anspruch der Abgeordneten auf eine «willkürfreie Entscheidung» nicht verletzt. (AZ: VGH O 52/20)

Im Februar hatte die FDP-Landtagsfraktion Lerch mit sechs Ja-Stimmen und einer Gegenstimme ausgeschlossen. Seitdem sitzt sie als fraktionslose Abgeordnete im Landesparlament in Mainz. Sie hatte nach Darstellung der liberalen Fraktion der Schulaufsicht im Land zögerliches Verhalten bei sexuellen Übergriffen von Lehrern vorgeworfen, aber die von ihr erwähnten Fälle nicht näher benannt. Zuvor hatte sie sich im Plenum kritisch zur Bildungspolitik der rot-gelb-grünen Landesregierung geäußert. Die FDP-Fraktion sah ihr Ansehen geschädigt und ihr Vertrauensverhältnis zu Lerch zerstört.

Die Bildungspolitikerin hielt ihren Ausschluss für verfassungswidrig und ungerechtfertigt. Es gebe Verfahrensfehler. Vorwürfe der Fraktion beruhten auf unzutreffenden Annahmen. Die liberale Fraktion habe mit den Vorwürfen, die zum Ausschluss geführt hätten, «die Grenze zum verfassungsrechtlich unzulässigen Fraktionszwang überschritten».

Laut VGH-Urteil setzt ein Fraktionsausschluss das Vorliegen eines «wichtigen Grundes» voraus, etwa die nachhaltige Störung des Vertrauensverhältnisses, so dass den anderen Fraktionsmitgliedern eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr zugemutet werden könne. Die Fraktionsversammlung habe in «verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise einen «wichtigen Grund» für den Fraktionsausschluss bejaht», urteilte das Gericht. «Unter Zugrundelegung des der Fraktion insoweit zukommenden Wertungsspielraums könne die Einschätzung, das Verhalten der Antragstellerin beschädige die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Fraktion und ihr Ansehen in der Öffentlichkeit, nicht als willkürlich beanstandet werden», befand der VGH.

Die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer erklärte, das Urteil bestätigte die Fraktion in ihrem Handeln. Der Ausschluss der Abgeordneten sei formal korrekt und «frei von Willkür» erfolgt. «Mit dem nun vorliegenden Urteil schließt sich das Kapitel Lerch für die Fraktion,» sagte Willius-Senzer.

Lerch erklärte, für das Gericht sei das Vorliegen eines zerrütteten Vertrauensverhältnis offensichtlich der entscheidende Grund gewesen, ihren Ausschluss aus der FDP-Fraktion nicht zu beanstanden. «In der Verhandlung wurde auch von der Gegenseite zugegeben, dass mein Verhalten im parlamentarischen Raum und in der Öffentlichkeit zu keinem Zeitpunkt gegen die Grundsätze der FDP verstoßen haben. Allein diese Feststellung, der auch die Koblenzer Richter nicht widersprochen haben, war und ist mir wichtig», sagte Lerch.

«Wenn allerdings die Richter den Ermessensspielraum einer Fraktion so großzügig auslegen, dass bereits die Feststellung «die Chemie stimmt nicht» für den Ausschluss eines Fraktionsmitgliedes ausreicht, steht zu befürchten, dass dies auch in einer möglichen künftigen FDP-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag so gesehen würde», erklärte Lerch weiter. Sie werde deshalb keinen Platz auf der Landesliste der FDP zur Landtagswahl im März anstreben. Die FDP entscheidet an diesem Samstag in Mainz über die Aufstellung dieser Liste.