Wie die Spitzenpolitiker des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums die Flutnacht im Juli 2021 erlebten, war Thema der Sitzung des Untersuchungsausschusses „Flutkatastrophe“ am Freitag. Was die Führungsriege um die damalige Ministerin Anne Spiegel (Grüne) angesichts des Hochwassers veranlasst hat – oder auch nicht.

Gerade von Corona genesen, ist Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) am Freitagabend vor dem Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ des Landtags in Mainz erschienen. Sie war pünktlich vor Ort, aber ihre Vernehmung verzögerte sich, weil es bei der Aussage ihres früheren Staatssekretärs Erwin Manz (Grüne) Irritationen gab.

Die frühere rheinland-pfälzische Umweltministerin war vor ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss in die Kritik geraten, nachdem ein Chatverlauf zwischen ihr und dem damaligen stellvertretenden Regierungssprecher Dietmar Brück vom Morgen nach der Flut öffentlich geworden war. Beide hatten darin Überlegungen angestellt, wie Spiegel in der Öffentlichkeit gut aussehen könne und wie vermieden werde, dass es in ihre Richtung Schuldzuweisungen für die Katastrophe gibt. Angesichts der 134 Todesopfer der Flutkatastrophe in der Nacht zum 15. Juli 2021 wirkte dies pietätlos.

Bei der Sitzung des Untersuchungsausschusses ging es unter anderem um die Frage, wie Spiegel, die bis vor kurzem mit ihrer sechsköpfigen Familie in Speyer gewohnt hat, den Vorabend der Flut, den 14. Juli, nach der Landtagssitzung in Mainz verbracht hat.