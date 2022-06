In Koblenz ist ein Mann aufgefallen, der den Test zur theoretischen Führerscheinprüfung als «Vertretung» mit dem Ausweisdokument eines anderen Mannes ablegen wollte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war einer Mitarbeiterin des TÜV am Dienstag aufgefallen, dass der vor ihr stehende Mann nicht der auf dem Ausweis war. Als die Mitarbeiterin den Mann mit ihrem Verdacht konfrontieren wollte, flüchtete der Unbekannte zu Fuß, ließ aber den Ausweis zurück. Den Ausweisbesitzer erwartet nun ein Strafverfahren. Ein Betrugsversuch in einer Theorieprüfung kann eine Sperre von bis zu neun Monaten für weitere Tests nach sich ziehen. Die Identität des Geflüchteten konnte den Angaben zufolge noch nicht festgestellt werden.

Koblenz (dpa/lrs) - Polizei-Mitteilung