Ingelheim (dpa/lrs) - Ein Polizeieinsatz bei Ingelheim (Rheinhessen) hat den Bahnverkehr zwischen Mainz und Koblenz am Montagmorgen ausgebremst. Der Fernverkehr wurde ab etwa sieben Uhr über die rechtsrheinische Strecke umgeleitet, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Es kam zu Verspätungen. Der Regionalverkehr zwischen Mainz und Koblenz war rund um den Einsatzort unterbrochen. Der Einsatz hatte am frühen Morgen begonnen und endete erst am Vormittag. Eine Leiche war laut Polizei in den Gleisen entdeckt worden. Die Ermittler gehen derzeit von einem Suizid aus.