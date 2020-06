Mainz (dpa/lrs) - Das rheinland-pfälzische Landesversorgungsamt hat in der Corona-Krise bisher mehr als zehn Millionen Gesichtsmasken verteilt: In drei großen Verteilaktionen seien 8,3 Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken, 1,8 Millionen FFP2- und rund 71 000 Masken mit dem medizinischen FFP3-Standard an Krankenhäuser, Pflegeheime, Gesundheitsämter und andere Einrichtungen gegangen, teilte der Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV), Detlef Placzek, kürzlich im Gesundheitsausschuss des Landtags mit. Eine weitere Verteilaktion sei gleich nach den Sommerferien geplant.

Mit Blick auf eine mögliche zweite Welle von Corona-Infektionen soll das zentrale Lager des Landesversorgungsamts in der Kurmainz-Kaserne in Mainz aufgelöst werden. «Es wird eine neue Lager- und Logistikkapazität beschafft», sagte Placzek. Zwar sei noch keine Entscheidung getroffen worden, aber es habe bereits erste Besichtigungen möglicher Standorte gegeben. Der Umzug ist für den Herbst geplant.