In einer aufwendigen Rettungsaktion ist ein Mann aus einer Baugrube in Mainz-Mombach befreit worden. Der Mann war am Dienstag bis zur Brust verschüttet worden, wie die Feuerwehr berichtet, er wurde aber nur leicht verletzt. Er hatte im Vorgarten eines Reihenhauses gearbeitet, als die Abbruchkante der Baugrube einstürzte und er bis unter die Brust eingeklemmt wurde.

Mainz (dpa/lrs) - „Anfangs mit Schaufeln, später mit bloßen Händen gruben die Feuerwehrleute bei sommerlicher Hitze den Mann frei“, berichtete die Pressestelle. „Nach 75 Minuten konnte der Mann über ein Seilsystem und die Drehleiter aus der Baugrube befreit werden.“ Der Notarzt stellte vor Ort leichte Verletzungen fest, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Während des Einsatzes kam es zu einem Zwischenfall: Ein ungeduldiger Autofahrer passierte die Einsatzkräfte so eng, dass er einem Feuerwehrmann über den Fuß fuhr. Durch den Schutz der Sicherheitsstiefel blieb dieser laut Mitteilung unverletzt.