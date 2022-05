Bei der bei einem Wohnungsbrand in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) gefundenen Leiche könnte es sich nach Angaben der Ermittler um die 49-jährige Bewohnerin handeln. Um die Todesursache und die Identität zweifelsfrei festzustellen, werde der Leichnam in den kommenden Tagen obduziert, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit.

Lambrecht (dpa/lrs) - Am Mittwochabend hatte ein Zimmer einer Etagenwohnung in Flammen gestanden. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Ein Brandsachverständiger soll der Brandursache nachgehen. Die verbrannte Leiche fanden die Einsatzkräfte nach den Löscharbeiten in dem Wohnhaus. Wegen des Rauchs mussten alle Bewohner das Gebäude verlassen. Der Brand griff nicht auf die angrenzenden Wohnungen über. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf einen Betrag zwischen 50.000 und 100.000 Euro.

