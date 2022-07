Ein seit Sonntag vermisster 34-Jähriger ist tot aus einem kleinen See bei Neunkirchen gezogen worden. Taucher der Polizei fanden seine Leiche am Montagabend im Glashütter Weiher, nachdem man die Kleidung und den Geldbeutel des Mannes in der Nähe gefunden hatte. Die Ermittler gehen von einem Badeunfall aus. Sankt Ingbert (dpa/lrs) - Pressemitteilung