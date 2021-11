Frankenthal (dpa/lrs) - Eine aufwendige Suche nach einem Mann unter anderem mit einem Polizeihubschrauber samt Wärmebildkamera ist in Frankenthal gut ausgegangen. Eine Frau hatte am Freitagabend ihren 81 Jahre alten und an einer Demenz leidenden Mann vermisst gemeldet, nachdem dieser von einer Fahrradtour nicht zurückgekehrt war, wie die Freiwillige Feuerwehr in Frankenthal am Samstag mitteilte. Neben Polizisten und Feuerwehren mehrerer benachbarter Orte suchte der Polizeihubschrauber mit der Wärmebildkamera ein Gebiet um die Autobahn 61 ab. Eine Streife entdeckte den 81-Jährigen schließlich auf einer Bundesstraße, er kam unterkühlt in ein Krankenhaus.