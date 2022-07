Ein vermisster 22-Jähriger ist am späten Dienstagabend tot in der Salm im Landkreis Bernkastel-Wittlich gefunden worden. Er wurde zuletzt am Sonntag gesehen und war seitdem verschwunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei einer Suchaktion, an der am Dienstagabend etwa 80 Feuerwehrleute und Polizeibeamte sowie ein Hubschrauber beteiligt waren, wurde der 22-Jährige leblos in einem Fluss nahe der Ortschaft Dreis gefunden. Nach den bisherigen Ermittlungen gebe es jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilte die Polizei mit. Demnach sei ein Unglücksfall wahrscheinlich. Die Ermittlungen dauern an.

Dreis (dpa/lrs) - Pressemitteilung