Drei Schwestern sind von zu Hause ausgerissen, einen Tag später gab es Entwarnung: Sie waren bei Verwandten in Bonn untergekommen.

Asbach (dpa/lrs) - Große Aufregung mit Happy End in Asbach im Kreis Neuwied: Eine größere Suchaktion nach drei als vermisst geltenden Mädchen aus dem Ort ist beendet. Die 15-Jährige sowie die beiden 2 und 10 Jahre alten Schwestern wurden am Montag in Bonn bei Familienangehörigen gefunden. Es gebe keine Hinweise auf das Vorliegen von Straftaten, teilte die Polizei in Neuwied mit.

Die Drei waren am Sonntagnachmittag nach einem Gassigang mit zwei kleinen Hunden nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei ging davon aus, dass die Drei ausgerissen waren. Zunächst waren sie bei Verwandten und Freunden nicht entdeckt worden, nach Polizeiangaben waren die Handys ausgeschaltet.

An der Suche nach den Dreien hatten sich auch Rettungshunde eines privaten Vereins sowie freiwillige Helfer beteiligt. Letztere waren durch einen Facebook-Aufruf der Mutter auf den Fall aufmerksam geworden.