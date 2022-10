Im Streit hat ein 35-Jähriger einen Mann in Ludwigshafen mit einem Messer verletzt. Der 31-Jährige erlitt eine leichte Verletzung am Rücken, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Männer hatten sich demnach am Sonntagabend zu einer Aussprache getroffen, ehe der Streit eskalierte. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige. Seine Personalien seien bekannt, wegen fehlender Haftgründe sei er aber nicht festgenommen worden, hieß es. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

