In Rodalben (Landkreis Südwestpfalz) und im pfälzischen Landau hat die Polizei zu Schlägereien bei Faschingsfeiern ausrücken müssen. Bei einer Feier in einem Sportverein in Rodalben kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Menschen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 19-Jährige sei durch einen Tritt ans Knie verletzt worden, als sie ihren Freund aus dem Gerangel ziehen wollte. Ein Begleiter der am Boden liegenden Frau erlitt durch einen unvermittelten Faustschlag Verletzungen im Gesicht.

Landau/Rodalben (dpa/lrs) - Überwiegend beteiligt waren den Angaben zufolge Jugendliche und Heranwachsende. Als die Polizei eintraf, waren die beiden männlichen Verdächtigen bereits verschwunden. Deren Namen sind der Polizei bekannt, bislang seien sie aber noch nicht angetroffen worden. Die junge Frau kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

In der Nacht zum Sonntag wurden fünf Menschen bei einer Auseinandersetzung bei einer Landauer Faschingsfeier leicht verletzt, wie die Polizeiinspektion Landau am Sonntag mitteilte. Die Ermittlungen vor Ort hätten sich schwierig gestaltet, weil die Beteiligten betrunken waren, hieß es. Ein Strafverfahren läuft.

