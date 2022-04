Drei junge Männer und eine Frau im Alter von 17 und 18 Jahren sind bei einem Verkehrsunfall bei Burgen (Kreis Bernkastel-Wittlich) schwer verletzt worden. Der Fahrer ihres Wagens hatte nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, so dass das Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abkam, einen Hang hinunter stürzte und sich überschlug. Der Fahrer soll unter Alkoholeinwirkung gestanden haben.

Burgen (dpa/lrs) - © dpa-infocom, dpa:220402-99-768168/2