Saarlouis (dpa/lrs) - Nach einer Verfolgungsfahrt über die deutsch-französische Grenze ist ein Autofahrer im französischen Filstroff mit einem Nagelgurt auf der Straße ausgebremst worden. Der 47-Jährige wurde festgenommen, unter anderem, weil er in Deutschland per Haftbefehl wegen eines Verkehrsdeliktes gesucht werde, teilte die Polizei in Saarlouis am Freitag mit. Der Mann hatte sich am Donnerstagabend einer Grenzkontrolle im französischen Schreckling (Heining-lès-Bouzonville) entziehen wollen und war mit seinem Kleinbus über die Grenze ins Saarland gefahren.

Nach einem einstündigen Polizeieinsatz auf saarländischen Straßen im Raum Saarlouis und Merzig überquerte er wieder die Grenze nach Frankreich. Dort rammte er den Angaben zufolge ein Fahrzeug der dortigen Gendarmerie und verletzte zwei Gendarmen leicht. Bei der Verfolgung wurden insgesamt sechs Polizeifahrzeuge beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

