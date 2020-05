Koblenz (dpa/lrs) - Der Verfassungsgerichtshof von Rheinland-Pfalz hat eine Beschwerde der fraktionslosen Abgeordneten Gabriele Bublies-Leifert zur Maskenpflicht zurückgewiesen. Die Beschwerdeführerin habe es versäumt, sich wie auf dem Rechtsweg vorgeschrieben zunächst an ein Verwaltungsgericht zu wenden, teilte der Gerichtshof am Donnerstag in Koblenz mit. Auch sei die Beschwerde «zum Teil schon nicht ordnungsgemäß begründet worden».

Bublies-Leifert gehört der AfD an, verließ deren Landtagsfraktion aber im August vergangenen Jahres. Sie hatte in ihrer Beschwerde nach Angaben des Gerichts eine Verletzung der Kompetenzen des Landtags bemängelt. Zudem habe sie sich mit der Maskenpflicht in ihrem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt gesehen.

Mit ähnlicher Begründung wurde die Beschwerde eines Schülers und seiner Mutter zurückgewiesen. Sie machten ebenfalls ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit geltend und sahen ihre Persönlichkeitsrechte verletzt. Mit der vierten Corona-Bekämpfungsverordnung wurde am Montag eine Maskenpflicht in Geschäften und dem öffentlichen Personennahverkehr eingeführt.