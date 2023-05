Einer der Angeklagten im Prozess um die mutmaßliche Terrorgruppe «Vereinte Patrioten» hat erneut harsche Kritik an der Corona-Politik in Deutschland geübt. Der 55 Jahre alte Sven Birkmann, der am Mittwoch mit seiner Erklärung begonnen hatte, sprach am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Koblenz von einer «Corona-Diktatur» und vom «Corona-Wahnsinn», der ihn letztlich vor Gericht gebracht habe. Zweifler an der Politik oder einer Impfung seien früh als Verleugner abgestempelt worden. Masken bezeichnete er als «Feind unserer Emotionen».

Koblenz (dpa) - Die Anklage sieht den aus Brandenburg kommenden Birkmann als einen der Rädelsführer der Gruppe. Laut Bundesanwaltschaft soll der Mann federführend bei dem geplanten Vorhaben gewesen sein, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.

Insgesamt sind in dem Prozess, der in der vergangenen Woche angefangen hatte, fünf Personen angeklagt: neben Birkmann drei weitere Männer im Alter von 44 bis 56 Jahren und eine 75 Jahre alte frühere Lehrerin. Ihnen wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Die Gruppe soll einen Umsturz geplant haben und wollte laut Anklage Chaos durch einen großflächigen Stromausfall verursachen. Die Fünf wurden 2022 festgenommen, Auslöser war ein geplanter Waffenkauf bei einem verdeckten Ermittler.