Für Long- und Post-Covid-Betroffene gibt es in Rheinland-Pfalz neben Angeboten in Reha-Kliniken erste spezielle Reha-Sportkurse. Rund eine Handvoll Vereine in Rheinland-Pfalz befänden sich in der Startphase, um derartige Kurse anzubieten, berichtet Dominic Holschbach, Sportreferent beim Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr habe der Verband eine erste Online-Info-Veranstaltung zum Thema Rehasport und Post Covid angeboten, die mit weit mehr als 100 Teilnehmern auf große Resonanz gestoßen sei. Drei weitere Termine seien bereits festgelegt.

Koblenz (dps/lrs) - Bei der Turn- und Sportgemeinschaft 1861 e.V. Grünstadt in der Nähe von Bad Dürkheim hat Corinna Weise Reha-Kurse für Post-Covid-Patienten und -Patientinnen initiiert. Seit dem Herbst vergangenen Jahres sind zwei Reha-Sportkurse exklusiv für diese Gruppen im Programm, die über die Krankenkasse abgerechnet werden können. Damit ist der Verein nach Weises Angaben einer der ersten mit einem solchen Angebot im südwestdeutschen Raum.

„Wir wollen nach Akutbehandlung und Reha den Übergang und die Wiedereingliederung in die Alltagsbelastung, in das berufliche und häusliche Umfeld erleichtern“, sagt Weise.

Eine erste „Long-Covid-Ambulanz“ bietet die Hufeland-Klinik in Bad Ems. Vorerst bis Ende Juni können nun Menschen, die Post-Covid- Symptome bei sich feststellen, nach Überweisung durch einen niedergelassenen fachärztlich tätigen Internisten in der Klinik ambulant versorgt werden. An der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ist nach eigenen Angaben eine spezielle Long-Covid-Ambulanz in Umsetzung.

Von Long Covid spricht man, wenn etwa vier bis zwölf Wochen nach einer überstandenen Corona-Infektion neue Symptome wie Müdigkeit oder Konzentrationsstörungen hinzukommen oder diese länger als vier Wochen bestehen. Post Covid beschreibt das Krankheitsbild ab der zwölften Woche nach der ursprünglichen Infektion.

Post Covid Ambulanz Hufeland-Klinik

TSG Grünstadt