Trier (dpa/lrs) – Der Verein „Matthäus Hilfswerk“ mit Sitz im nordrhein-westfälischen Lage sammelt in Rheinland-Pfalz keine Spenden mehr. Dazu habe er sich selbst verpflichtet, als er sammlungsrechtlich überprüft worden sei, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als landesweite Spendenaufsicht am Freitag in Trier mit. Damit sei der Verein einem möglichen Sammlungsverbot zuvorgekommen. Details wurden nicht genannt. Sollte der Verein in Rheinland-Pfalz weiter Spenden sammeln oder Werbung betreiben, bittet die ADD die Bevölkerung um Hinweise.