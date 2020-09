Koblenz (dpa/lrs) - Im Raum Koblenz und Trier dürften an diesem Samstag einige Pakete und Päckchen nicht ihren Empfänger erreichen: Verdi hat Zusteller in den Bereichen Nievern (Bad Ems), Straßenhaus, Föhren und Saarburg dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft im Tarifkonflikt bei der Post den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Es sei «mit massiven Einschränkungen in der Paketzustellung zu rechnen», kündigte Verdi an. In den vergangenen Tagen hatten an verschiedenen Standorten bundesweit Post-Beschäftigte zeitweise ihre Arbeit niedergelegt.

Eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die etwa 140 000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG ist bislang nicht in Sicht. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Post gehöre zu den wenigen Unternehmen, die von der Corona-Krise deutlich profitiert hätten, argumentiert die Gewerkschaft. Die Post hat nach Verdi-Angaben den Beschäftigten 1,5 Prozent mehr Geld für zwölf Monate angeboten. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 21./22. September geplant.