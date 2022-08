Nach wochenlanger Fahndung ist ein 24 Jahre alter Mann, dem ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen wird, in Saarbrücken festgenommen worden. Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos nahmen den Mann am Montag in einem Wohnhaus im Stadtteil Gersweiler fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er habe dabei keinen Widerstand geleistet. Der 24-Jährige soll Mitte Juli im hessischen Rodgau (Kreis Offenbach) das versuchte Tötungsdelikt begangen haben und anschließend untergetaucht sein. Genauere Angaben zu der Tat machte die Polizei nicht. Die Ermittler spürten den Mann letztlich bei einem Verwandten auf. Er sollte im Laufe des Dienstags einem Haftrichter in Hessen vorgeführt werden.

Saarbrücken/Rodgau (dpa) - PM