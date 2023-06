Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes durchsucht die Polizei seit Montag größere Waldgebiete bei Rockeskyll (Kreis Vulkaneifel). Ermittlungen deuteten darauf hin, dass die Leiche des seit Januar vermissten Arztes aus Gerolstein dort abgelegt worden sein könnte, teilte die Polizei Trier mit. Der 53-Jährige war am 30. Dezember 2022 zuletzt an seiner Arbeitsstelle im Krankenhaus in Daun gesehen worden.

Trier (dpa/lrs) - Bei der Suche, die am Dienstag weitergehen wird, sind auch Leichenspürhunde im Einsatz, wie die Polizei weiter mitteilte. Bereits vergangene Woche hatten Ermittler bei Rockeskyll nach der Leiche gesucht. Der Fall soll an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) in der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» vorgestellt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann Opfer eines Tötungsdeliktes wurde.

Das Auto des 53-Jährigen war am 3. Januar dieses Jahres auf einem Forstweg bei Greimerath im Kreis Bernkastel-Wittlich gefunden worden. Es war laut Polizei vollständig ausgebrannt. Es werde ausgeschlossen, dass der Mann im Wagen verbrannt sei, hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Trier am Sonntagabend. Man vermute, dass der Leichnam zu einem unbekannten Ort gebracht worden sei. Die mutmaßliche Tat soll zwischen dem 30. und 31. Dezember passiert sein.

