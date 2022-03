Rund 400 Einsatzkräfte des Zolls und der Steuerfahndung haben mehr als 30 Gebäude im Raum Ludwigshafen und der gesamten Vorderpfalz durchsucht. Die Razzia am Donnerstag richtete sich gegen organisierte Fälle der Schwarzarbeit im Bereich der Industriemontage, dem Verpackungswesen und der Baubranche, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, das Hauptzollamt Karlsruhe sowie die Steuerfahndungsstelle des Finanzamts Neustadt an der Weinstraße mitteilten.

Ludwigshafen/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die Beschuldigten sollen demnach auch im europäischen Ausland tätig gewesen sein, weshalb gleichzeitig insbesondere in Bulgarien weitere Durchsuchungen und Vernehmungen stattgefunden haben. Sie stehen im Verdacht, über Jahre hinweg Arbeiter in großem Stil schwarz beschäftigt und deutlich unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn entlohnt zu haben. Hinterzogene Sozialversicherungsbeiträge in Millionenhöhe sollen dabei mit zum Schein gegründeten Unternehmen in Bulgarien verschleiert worden sein. Zudem hätten die Beschuldigten zu Unrecht Kurzarbeitergeld für Teile ihrer Beschäftigten einkassiert.

Im Zuge der Durchsuchungen seien vier Personen in Deutschland und eine weitere in Bulgarien festgenommen worden. Neben zahlreichem Beweismaterial seien bei der Razzia auch Bargeld, Fahrzeuge und Kryptowährung mit Wert in Millionenhöhe sichergestellt worden.

