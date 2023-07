Die Polizei ermittelt nach einem Brand in einer Lagerhalle in Linz am Rhein wegen Brandstiftung. Das Feuer im Landkreis Neuwied sei den Beamten am frühen Morgen gemeldet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten während der Löscharbeiten einen weiteren kleinen Brand, der nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls vom mutmaßlichen Brandstifter gelegt worden sei.

Linz am Rhein (dpa/lrs) - In der abgebrannten Lagerhalle befanden sich Boote, Traktoren und andere Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden in Höhe einer mittleren fünfstelligen Summe.

Ein nahe gelegenes Wohngebiet wurde den Angaben zufolge zwischenzeitlich evakuiert. Verletze habe es nicht gegeben. Da sich die Halle in der Nähe das Bahnhofs in Linz befinde, sei der Zugverkehr für mehr als zwei Stunden eingestellt worden. Auch die Bundesstraße 42 musste für ein paar Stunden voll gesperrt werden.

Polizeimitteilung