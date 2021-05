Mainz (dpa/lrs) - Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes am Mainzer Hauptbahnhof ist der Polizeieinsatz beendet und die Sperrung aufgehoben worden. Experten untersuchten am Dienstagabend den Gegenstand, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei. Das Objekt konnte als ungefährlich eingestuft und der Bahnhofsbereich wieder entsperrt werden. Der Bus- und Straßenbahnverkehr sowie der Zugverkehr sind nicht mehr beeinträchtigt, teilte der Sprecher des Bundespolizei am späten Dienstabend mit. Gefahr für Personen bestand zu keinem Zeitpunkt. Worum es sich bei dem Fund handelte, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

