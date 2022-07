In der Innenstadt von Saarbrücken ist am Mittwoch ein größerer Polizeieinsatz angelaufen. Die Polizei habe in der Hafenstraße in einem Auto „eine verdächtige Substanz“ festgestellt, teilte die saarländische Polizei am Mittwoch über Twitter mit. Daher werde der Bereich vorsorglich weiträumig abgesperrt. Neben der Hafenstraße seien auch die Westspange, die B268 und die Sankt Johanner Straße von der Sperrung betroffen. Es seien weitere Ermittlungen notwendig. Zunächst hatte die Polizei von einem „verdächtigen Fahrzeug“ gesprochen, das überprüft werde. Nähere Angaben lagen nicht vor.